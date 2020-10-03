بعد استجابة "الصحة" للطفل عمار.. محمد جمعة يوجه الشكر لـ هالة زايد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الفنان محمد جمعة الشكر لوزيرة الصحة الدكتور هالة زايد والمتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، وذلك عقب استجابة لحالة الطفل الذي يعاني من مرض بالرئتين ولا يوجد علاج له داخل مصر.

وكتب محمد جمعة قائلا: "جزيل الشكر لوزارة الصحه المصريهمعالي الوزيره دكتوره هاله زايدوالمتحدث بإسم وزارة الصحه الدكتورخالد مجاهدوالتلفزيون المصري والزملاء الصحفيين الذين لم يتخاذلوا عن المساعدهشكرا لبلدي مصرعلي سرعة الاستجابه
(فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)".

يذكر أن الفنان محمد جمعة ناشد المسؤولين منذ أيام قليلة لعلاج الطفل الذي يسمى عمار، حيث يعاني من مرض بالرئتين وقال الأطباء أنه لا يوجد علاج له داخل مصر ولكن استجابت لمناشدته وزيرة الصحة وسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج.

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