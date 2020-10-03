الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
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بات النادي الأهلي قريبًا بشدة من التعاقد مع أولى صفقاته، بعد تعيين المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مديراً فنياً للفريق الأخمر.

وأعلن الأهلي تعيين موسيماني خلفاً للمدرب السويسري رينيه فايلر، الذي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وحسب تقارير صحفية، فإن المهاجم الأوروجواياني جاستون سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، قد يكون أولى صفقات موسيماني مع الأهلي.

وأوضحت التقارير أن الأهلي وصل لمراحل متقدمة للغاية بشأن التعاقد مع اللاعب، بعد تعيين موسيماني، والذي له دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

وحاول الأهلي ضم سيرينو منذ عدة أشهر، إلا أن طلب الأهلي قوبل بالرفض وقتها من قبل إدارة الفريق الجنوب إفريقي.

وخاض سيرينو نجم صن داونز 41 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، ويُعد من أهم لاعبي الفريق الجنوب إفريقي على الإطلاق.

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