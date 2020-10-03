خالد سرحان يكشف عن تفاصيل الجزء الخامس من "زوجة مفروسة أوي"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث الفنان خالد سرحان عن أعماله القادمة وتفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي".

وقال "سرحان" أثناء لقاءه في برنامد "it's show time" أن مسلسل "زوجة مفروسة أوي" صعب من ناحية السيناريو وذلك لأنه يحتاج لـ30 قصة لأن كل حلقة تحتاج لقصة مختلفة، وأنه سيعود إلى مسرحية "اللي عليه العين" في الفتة المقبلة لأنه تم وقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خالد سرحان عن مشاركته في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" ولكن ما يوقفهم عن البدء في التصوير تجميع الفنانين للمشاركة في هذا العمل.

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