تنسيق معهد دراسات نظم المعلومات الإدارية 2020 لطلاب الدبلوم الفني والثانوية المرحلة الثالثة

معهد دراسات نظم المعلومات الإدارية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الفنية وغيرها من شهادات المعادلة، ليحصل الطالب على درجة علمية بمثابة دبلومة أو معهد، وهذا المعهد يتخصص في دراسة شعبة السياحة والفنادق وأيضا الإرشاد السياحي، ويمكن الطلاب بعد الإنتهاء من دراسة العامين في المعهد الحصول على درجة الماجيستير والدكتوراه.









معهد دراسات نظم المعلومات الإدارية:





يضم المعهد شعبتين الأولى شعبة النظام والمعلومات الإدارية وشعبة السياحة والفنادث والإرشاد السياحي.

حيث يقبل المعهد المؤهلات المختلفة منها الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية.

والثانوية الفنية التجارية والثانوية الفندقية ودبلوم المعهد الفني.

كما يقبل دبلوم الفني للسكرتاريا والثانوية الزراعية ودبلوم مدارس إيجوت.

دبلوم الفندقية ودبلوم المدارس الفندقية الثانوية للسياحة والفنادق.









مصروفات معهد دراسات نظم المعلومات الإدارية:





مصروفات قسم السياحة والفنادق 4356 مع بعض الرسوم 180 جنيه مصري.

مصروفات قسم نظام المعلومات الإدارية تبلغ قيمتها 4048 بالمصروفات الإضافية.









الدرجة العلمية لمعهد دراسات نظم المعلومات الإدارية:





يمنح المعهد درجة علمية وهي البكالوريوس، وقد تم إنشاء هذا المعهد في عام 2001 وفقا للقرارات الوزارية التي أكدت على ضرورة إنشاء هذا المعهد لضخ العمالة المدربة في سوق العمل.

ولكن مع ضرورة الإلتزام بكافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الطلاب عند قبولهم في المعهد، والتي يضعها قانون الجامعات لعام 1972م ةاللائحة التنفيذية التابعة لكلبة التجارة.









شروط القبول في معهد دراسات نظم المعلومات الإدارية:





أولا الحصول على المجموع المحدد من قبل المعهد لطلاب الثانوية العامة والفنية وشهادات المعادلة.

يتم إحضار نسختين من شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الفنية.

إحضار صورة من البطاقة الشخصية للطالب.