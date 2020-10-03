لهذا السبب محمود عبد المغني يتصدر ترند جوجل

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تصدر اسم الفنان محمود عبد المغني، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ما قام بنشر صورة مع أسرتة.





وظهر محمود عبد المغني، في الصورة داخل أحد الأماكن العامة بجانب زوجته وأولاده، ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهوره حيث تمنى الجميع له السعادة والتوفيق دائما.



يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق، في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

