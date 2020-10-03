أمير صلاح الدين يكشف عن تفاصيل مسلسل "هجمة مرتدة" وعن عمل فني جدديد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف أمير صلاح الدين وهو عضو من فرقة "بلاك تيما"، عن عمل فني جديد من المقرر إقامته ويسمى "عابدين".

وقال "صلاح الدين" أثناء استضافته في برنامج "it"s show time"،أن العمل سيحكي عن شخصيات أعضاء فرقة "بلا تيما"، وهم بحر وعبده، وأن هذاالنوع من الأعمال مختلفة ومميزة وغير موجودة.

وتحدث أمير صلاح الدين، عن أغنيته "يابرنس الليالي" والذي يعتبرها البعض مهرجان، ولكن كان رأيه أنها أغنية شعبي تشبه أغاني حسن الأسمر وليس لها علاقة بالشعبي.

وأضاف أمير صلاح الدين أنه يحترم المهرجانات، وكشف عن دوره في مسلسل "هجمة مرتدة" والذي تم وقف تصويره بسبب فيروس كورونا، حيث يشارك في هذا العمل مع أحمد عز والذي يتحدث عن أزمة العراق التي حدثت عام 2006.

ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" هو التعاون الثاني بين أمير صلاح الدين وأحمد عز بعد مسلسل "الممر".

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