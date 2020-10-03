خطوة واحدة تقرب نجم برشلونة من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي رافينيا ألكانتارا نجم برشلونة الإسباني أصبح قريبًا من الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة وست هام يونايتد كانت على تواصل مع مسئولي برشلونة بشأن بإمكانية التعاقد مع ألكانتارا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا يُرحب بفكرة اللعب في إنجلترا وأن برشلونة يرغب في الحصول على 16 مليون يورو للتخلي عنه وأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا رحب ببيعه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رافينيا عاد إلى برشلونة في الصيف الحالي بعد تجربة على سبيل الإعارة مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي.











