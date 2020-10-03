وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020
السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:43 م
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وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020
وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.
وظائف الحكومة المصرية
تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.
وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي):
مدير عام منطقة.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على مؤهل عالي مناسب.
خبرة في مجال العمل.
القدرة على القيادة والتوجيه.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
اجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 9-9-2020 وحتى 8-10-2020.
وظائف وزارة التنمية المحلية (هيئة النقل العام):
رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على ليسانس حقوق – شريعة وقانون.
خبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
إجادة اللغة الأجنبية.
القيد أمام محكمة النقض لمدة 3 سنوات، أو القيد أمام محاكم الاستئناف مع مرور 15 عامًا على العمل بالمحاماه مع القيد أمام محكمة النقض.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 19-9-2020 وحتى 18-10-2020.
وظائف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء):
وظائف قيادية.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على مؤهل عالي مناسب.
خبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
اجتياز البرامج التدريبية.
القدرة على القيادة والتوجيه.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 22-9-2020 وحتى 21-10-2020.
وظائف وزارة النقل (الهيئة القومية لسكك حديد مصر):
مساعد قائد قطار رابع.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على دبلوم المعهد الفني الصناعي – دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الخمس والثلاث سنوات.
ألا يقل مجموع المؤهل الدراسي عن 65%.
ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد عن 28 عامًا في تاريخ الإعلان.
تتاح تلك الوظائف للذكور فقط.
أن يكون المتقدم من قاطني المنطقة المقدم عليها طبقًا للرقم القومي.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 25 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 12-9-2020 وحتى 5-10-2020.
كما يمكن الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية والمتواجدين في خارج البلاد أيضًا.
وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020
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