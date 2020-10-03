وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020

وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.









وظائف الحكومة المصرية





تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.









وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي):





مدير عام منطقة.

شروط التقديم بالوظائف:





حاصل على مؤهل عالي مناسب.

خبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

اجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 9-9-2020 وحتى 8-10-2020.



