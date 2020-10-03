محمد هنيدي أول ضيوف لميس الحديدي في برنامجها الجديد

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تسضيف الأعلامية لميس الحديدي، النجم محمد هنيدي أولى حلقات برنامجها “كلمة أخيرة” عبر قناة “ON”، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.





والمقرر أن يتحدث هنيدي، خلال لقائه مع لميس الحديدي، عن مشواره الفني وأعمالها القادمة كما يكشف عن اسرار لأول مرة يحكيها.





وفي سياق منفصل، انتهى محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي التي تظهر في دور “عفريتة” ويتزوجها خلال الأحداث.