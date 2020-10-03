مواعيد ونتائج جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 الأسبوع 31

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:35 م
الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز
Advertisements
مواعيد ونتائج جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 الأسبوع 31

آخر أخبار مباريات الدوري المصري 2020 نعرضها لكم عشاق الساحرة المستديرة، حيث نقدم لكم تحديثًا لآخر أخبار الدوري موسم 2019 – 2020، وكذلك جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز ونتائج المباريات من خلال النشرة الرياضية لبوابة الفجر الإلكترونية.


آخر أخبار مباريات الدوري المصري 2020

ينطلق يوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري انطلاق مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، على أن تشتمل الجولة الحادية والثلاثين من مباريات الدوري الممتاز على انعقاد تسع مباريات، تعقد على مدار أربعة أيام.

حيث تشتمل مباريات اليوم الأول على انعقاد مباراتين بين كل من الجونة x طنطا، فريق نادي الزمالك x المصري، واليوم الثاني على انعقاد مباراتين أيضًا بين كل من من حرس الحدود x الإنتاج الحربي، سموحة x الإسماعيلي، واليوم الثالث يشتمل على انعقاد ثلاث مباريات بين كل إنبي x نادي مصر، أسوان x وادي دجلة، مصر المقاصة x بيراميدز.

كما تختتم مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين بانعقاد مباراتين بين كل من طلائع الجيش x الاتحاد السكندري، فريق النادي الأهلي x المقاولون العرب.


موعد مباريات الدوري المصري الأسبوع 31

مواعيد مباريات اليوم من الأسبوع الحادي والثلاثين تنطلق من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020 في الأول من شهر أكتوبر 2020، وتشتمل المباريات على مواجهات بين كل من:


جدول مباريات اليوم الدوري المصري

جدول مباريات الدوري المصري  اليوم الأول: الخميس 1-10-2020

المباراةالساعةالاستاد
الجونة x طنطاالثالثة عصرًااستاد الجونة
الزمالك x المصريالثامنة مساءًاستاد برج العرب

مباريات اليوم الثاني: الجمعة 2-10-2020

المباراةالساعةالاستاد
حرس الحدود x الإنتاج الحربيالثالثة عصرًااستاد حرس الحدود
سموحة x الإسماعيليالثامنة والنصف مساءًاستاد الإسماعيلية
مباريات اليوم الثالث: السبت 3-10-2020

المباراةالساعةالاستاد
إنبي x نادي مصرالثالثة عصرًااستاد الكلية الحربية
أسوان x وادي دجلةالخامسة والنصف مساءًاستاد بترو سبورت
مصر المقاصة x بيراميدزالثامنة والنصف مساءًاستاد المقاولون العرب

مباريات اليوم الرابع: الأحد 4-10-2020

المباراةالساعةالاستاد
طلائع الجيش x الاتحاد السكندريالخامسة والنصف مساءًاستاد الإسكندرية
الأهلي x المقاولون العربالثامنة مساءًاستاد القاهرة الدولي
نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأسبوع الحادي والثلاثين

الجونة x طنطا: 2-0.
الزمالك x المصري: 1-0.
حرس الحدود x الإنتاج الحربي: 1-3.
سموحة x الإسماعيلي: 1-1.


ترتيب ونقاط فرق مباريات الدوري المصري الممتاز

يتصدر ترتيب مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 فريق النادي الأهلي برصيد 79 نقطة، ويحتل المركز الثاني الزمالك برصيد 64 نقطة، كما يأتي في المركز الثالث فريق نادي بيراميدز برصيد 57 نقطة.

ترتيب الفريقعدد النقاط
الأهلي79
الزمالك64
بيراميدز57
المقاولون العرب52
سموحة44
إنبي44
مصر المقاصة40
الاتحاد السكندري38
الإنتاج الحربي38
الإسماعيلي35
الجونة34
طلائع الجيش34
أسوان34
المصري33
وادي دجلة31
حرس الحدود30
نادي مصر20
طنطا18
مواعيد ونتائج جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 الأسبوع 31

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ ساعة و 16 دقيقة

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ ساعتين

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ ساعة

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. تواجد صالح جمعة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار جديد من مرتضي منصور قبل مواجهة الزمالك وسموحة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

08:30 م

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟