مواعيد ونتائج جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 الأسبوع 31





آخر أخبار مباريات الدوري المصري 2020 نعرضها لكم عشاق الساحرة المستديرة، حيث نقدم لكم تحديثًا لآخر أخبار الدوري موسم 2019 – 2020، وكذلك جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز ونتائج المباريات من خلال النشرة الرياضية لبوابة الفجر الإلكترونية.









آخر أخبار مباريات الدوري المصري 2020





ينطلق يوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري انطلاق مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، على أن تشتمل الجولة الحادية والثلاثين من مباريات الدوري الممتاز على انعقاد تسع مباريات، تعقد على مدار أربعة أيام.





حيث تشتمل مباريات اليوم الأول على انعقاد مباراتين بين كل من الجونة x طنطا، فريق نادي الزمالك x المصري، واليوم الثاني على انعقاد مباراتين أيضًا بين كل من من حرس الحدود x الإنتاج الحربي، سموحة x الإسماعيلي، واليوم الثالث يشتمل على انعقاد ثلاث مباريات بين كل إنبي x نادي مصر، أسوان x وادي دجلة، مصر المقاصة x بيراميدز.





كما تختتم مباريات الدوري المصري الممتاز 2020 ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين بانعقاد مباراتين بين كل من طلائع الجيش x الاتحاد السكندري، فريق النادي الأهلي x المقاولون العرب.









موعد مباريات الدوري المصري الأسبوع 31





مواعيد مباريات اليوم من الأسبوع الحادي والثلاثين تنطلق من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020 في الأول من شهر أكتوبر 2020، وتشتمل المباريات على مواجهات بين كل من:









جدول مباريات اليوم الدوري المصري





جدول مباريات الدوري المصري اليوم الأول: الخميس 1-10-2020





المباراة الساعة الاستاد الجونة x طنطا الثالثة عصرًا استاد الجونة الزمالك x المصري الثامنة مساءً استاد برج العرب







مباريات اليوم الثاني: الجمعة 2-10-2020



المباراة الساعة الاستاد حرس الحدود x الإنتاج الحربي الثالثة عصرًا استاد حرس الحدود سموحة x الإسماعيلي الثامنة والنصف مساءً استاد الإسماعيلية

