"الرد بأغنية"..قرار صارم من عمر كمال على الهجوم عليه بسبب سيارة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثار المطرب الشعبي عمر كمال الجدل، في الفتة الأخيرة بسبب مشاركته صورة مع سيارته الجديدة والتي أدت إلى تعليقات الجمهور المزعجة بالنسبه له.

ورد عمر كمال على كل ذلك عبر برنامج "its show time"،قائلا أنه لم يكن يقصد الإفتخار بسيارته وتفاجأ من تعليقات الجمهور وهجومهم عليه مضيفا: "أنا زي ما أنا العربية مش بتغير".

وتابع عمر كمال متحدثا عن رحلة صعوده لعالم الفن قائلا أنه كان يقف وراء السماعة في الأماكن الذي يغني بها لكي يصل إلى ماهو عليه الآن، ثم عرفه على إسلام شيبسي ليبدأ رحلته الفنية.

وكشف عمر كمال عن أغنية يجهز لها تحكي عن قصة الكفاح التي مر بها للرد على هجوم الجمهور عليه بسبب السيارة.

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