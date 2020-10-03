شقيقان يقيمان الطعون لعودتهما للترشح لانتخابات النواب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أقام جمال حنفي طه مرشح لانتخابات مجلس النواب، ١١ طعن قضائي، علي الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له علي نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لخروجه من السباق، وفصلت المحكمة بين الشقيقين باستبعادهما من الترشح للانتخابات.

وعلي نفس النهج أقام شقيقه الآخر سيد حنفي طه بنفس التصرف وأقام ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لعودته سباق الانتخابات والغاء حكم الدرجة الأولي باستبعاده، وسيكون قول المحكمة هو الفصل بينهما، أيهما يترشح والآخر يستبعد، بحكم قضائي بات غير قابل للطعن عليه.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسماءهم " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر ان الشقيقين طعنوا امام محكمة القضاء الاداري ضد بعضهم البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهم أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.

واتهم كلًا منهما الاخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.



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