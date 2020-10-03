أحمد الليموني يهنيء الشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر



وأضاف الليموني - في بيان له اليوم - أن الجيش المصري يثبت دومًا أنه في عطاء مستمر لوطنه من خلال مواقفه الوطنية المخلصة المتعددة وانحيازه لإرادة الشعب المصري، سواء من خلال إنجازاته وملاحمه العسكرية، أو مشاركته في مشروعات البناء والتعمير والتطوير الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد الليموني على أن الدولة المصرية بشعبها وجيشها عازمة على مُحاربة قوى الشر والخراب التي تريد العبث باستقرار الوطن وزعزعة أمنه، مشيدًا باحتفالات أمس أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر وبالميادين العامة بجميع المحافظات، التي تؤكد التفاف كافة أطياف الشعب حول قيادته الحكيمة نحو الاستقرار والتقدم.



وكان أحمد الليموني قد أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الهرم - أكتوبر - زايد - الواحات، برقم 48 ورمز الشطرنج، تحت شعار "معًا نبني إنسان.. ونصنع مستقبل".



يُذكر أن الليموني قد شغل منصب المستشار الإعلامي لحملة "هنشارك" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما دشن عدة مبادرات خدمية واجتماعية، لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، ومواجهة الإرهاب بالاستثمار، كما عمل صحفيًا ومستشارا إعلاميًا بالعديد من المؤسسات المختلفة.

تقدم أحمد الليموني المُرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الهرم، بخالص التهنئة للشعب المصري وقواتنا المُسلحة الباسلة وقيادتنا الحكيمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن يوم العبور كان ملحمة وطنية استردت بها مصر الأرض والكرامة، وستظل نقطة مضيئة في تاريخنا.