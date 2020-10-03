حساسين يطعن علي حكم استبعاده من الترشح لانتخابات النواب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

أقام سعيد حساسين، طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا، علي حكم الدرجة الأولي القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب.

وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.

وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.


ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

أخبار تهمك

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. تواجد صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ ساعة و نصف

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ ساعة و 24 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

08:30 م

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟