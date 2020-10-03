أبو الغيط: أنا مصري الجنسية ولكن أيضا فلسطيني عربي

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه مصري الجنسية ولكن أيضا فلسطيني- عربي، مضيفا: "منذ معرفتي للحياة والقضية الفلسطينية في عقلي وقلبي وموافقي كلها تؤكد ذلك".



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الشعب والقيادة الفلسطينية في موقف صعب لم تشهده على مدى الـ 70 عاما الأخير بسبب الإدارة الأمريكية الحالية.



وأشار إلى أنه في اجتماع مجلس زارة الخارجية العرب الأخير لم تكن إدارة الجلسة بالشكل الجيد، معقبا: "أمين عام جامعة الدول العربية هو انعكاس لإرادات الدول العربية".



وأكمل: "لدينا مسئوليات والتزام تجاه قضية ولكن لدينا التزام أخر في الحفاظ على الجامعة العربية لأننا في وضع مأساوي"، متابعا: "مسئوليتنا دعم الشعب الشقيق للخروج من هذا الوضع الصعب.



ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



ويرد "أبو الغيط" عن سؤال لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 73؟.



ويجيب ابو الغيط علي الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟



ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟



ويكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.

