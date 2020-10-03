الحكومة تعلن رسمياً موعد إجازة 6 أكتوبر لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص وفق نظام الإجازات الجديد

سوف توافق إجازة 6 أكتوبر هذا العام 2020 يوم الثلاثاء القادم، وكان رئيس الوزراء قد أصدر في سابق، بترحيل أي إجازة تأتي في وسط الأسبوع إلى آخره، وذلك لمنح الموظفين العاملين بالدولة أيام إجازات متتالية لقضاء فرصة أكبر مع أسرهم.









موعد إجازة 6 أكتوبر لجميع موظفي الدولة وفق نظام الإجازات الجديد





وبناءً على ذلك فإنه سوف يكون هناك الخميس والجمعة والسبت القادمين إجازة متصلة لجميع الموظفين العاملين بالدولة، وذلك باعتبار السبت إجازة رسمية في أغلب المصالح الحكومية.









هذا وقد حدد رئيس الوزراء الخميس القادم إجازة 6 أكتوبر بدلاً من الثلاثاء وفق نظام لإجازات الجديد، على أن تكون الإجازة مدفوغة الأجر، وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر 1973.



