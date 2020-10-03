عاصي الحلاني يشارك جمهوره تحضيرات حفل نصر أكتوبر

Advertisements

شارك المطرب عاصي الحلاني، جمهوره بكواليس تحضيرات حفله احتفالا بأنتصارات نصر أكتوبر وذلك بعد وصولة أمس القاهرة مع نجله الوليد.





ونشر الحلانى فيديو من البروفة عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق قائلاً: "أيوة يا مصريين اليوم أثناء التمارين والتحضير على المسرح لحفل انتصارات أكتوبر المجيدة.. تحيا مصر.. عاصى الحلانى".





يشار إلي أن عاصى الحلانى، انتهى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى، والتى تحمل اسم "أيوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.