عاصي الحلاني يشارك جمهوره تحضيرات حفل نصر أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
شارك المطرب عاصي الحلاني، جمهوره بكواليس تحضيرات حفله احتفالا بأنتصارات نصر أكتوبر وذلك بعد وصولة أمس القاهرة مع نجله الوليد.


ونشر الحلانى فيديو من البروفة عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق قائلاً: "أيوة يا مصريين اليوم أثناء التمارين والتحضير على المسرح لحفل انتصارات أكتوبر المجيدة.. تحيا مصر.. عاصى الحلانى".


يشار إلي أن عاصى الحلانى، انتهى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى، والتى تحمل اسم "أيوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ 17 دقيقة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ ساعة و 17 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ أقل من ساعة

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ حوالي 3 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

10:01 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟