تعرف على موعد عرض مسرحية اللوكاندة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلنت ويزو عن موعد عرض مسرحية “اللوكاندة” بطولة النجم أشرف عبد الباقي والمقرر بدء أولى عروضها بمسرح نجيب الريحاني،و َذلك بنهاية الأسبوع الجاري.

و نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو” بوستر المسرحية، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة “انستحرام”، وعلقت قائلةً: “اللوكاندة بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ابتداءً من الخميس القادم والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني وسط البلد، و اللوكاندة هي أول ست كوم بس على المسرح”.



ومسرحية “اللوكاندة” بطولة كل من أشرف عبد الباقي، دينا محسن، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، و المسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجي، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.

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