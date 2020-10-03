كفرالشيخ.. استقبال 66 ألف و 633 طلب تصالح في مخالفات البناء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تم استقبالها حتي الأن قد بلغت 66 ألف و633طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 338مليون و954ألف جنيه.

وأكد المحافظ، أن هذه الأموال ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% ل 40%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وفي سياق متصل، فقد تفقد المحافظ أعمال الرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، وخاصة بالشوارع المجاورة للمستشفى العام، كما تفقد موقف كفر الشيخ الجديد، ووجه بسرعة الانتهاء من الحديقة العامة المجاورة للموقف،بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،و العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور.

وتفقد أيضا الموقف القديم،وأعمال التطوير وإنشاء مقاعد مظللة لجلوس المواطنين،كما تفقد المحور الغربي ابتداء من شارع صبري القاضي، وشارع سعد زغلول، والأعمال الجارية فيهما من أعمال توسعة وتحويل شارع صبري القاضي إلى الاتجاهين.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 10 كيلو في شارع مارس المقبل، كما تابع محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية من رصف الطرق بمدن المحافظة وعدد من القرى.

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