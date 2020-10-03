مزارع واقعة العضو الذكري.. يتهم تاجري مخدرات بتنفيذ الجريمة.. والتحريات تكشف مفاجأة

Advertisements

اتهم المزارع المضروب بطلق ناري بـ"عضوه الذكري"، وسط الزراعات بأوسيم، إثنين من تجار المخدرات، بالتحريض على خطفه وضربه وإحداث ما به من إصابات، لرغبتهما في إتجاره في المخدرات معهما، وتنفيذ الجريمة لرفضه ذلك.



تحريات أجهزة الأمن بالجيزة لم تستدل على أقوال المجني عليه، وعدم تورط تاجري المخدرات السالفي الذكر في الجريمة.



كان قام 5 أشخاص ملثمين بخطف مزارع، وسط الزراعات بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وإطلاق عيار ناري بسلاح خرطوش، بـ"عضوه الذكري"، محدثين إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم من المستشفى بوصول مزارع مصاب بطلق ناري بسلاح خرطوش بـ" عضوه الذكري".



إستمع فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة، إلى أقوال المصاب الذي قرر أنه حال عودته من قطعة أرض زراعية خاصته إعترض طريقه 5 ملثمين، وإصطحبوه بوسط الزراعات، ثم جردوه من ملابسه بالنصف الأسفل، وأطق أحدهم عيار ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته صوبه محدثا إصابته بعضوه الذكري وفروا هاربين.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، لفحص كاميرات المراقبة بالطرق محيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة وسرعة التوصل إليهم.



كما إنتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب، وإعداد تقرير واف عن حالته الصحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.