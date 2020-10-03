طفلتين حاولو هتك عرضها.. والأم حاولت إخفاء الجريمة كوالبس مقتل طفلة الحووشة بالمنصورة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكت رجال أمن الدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز المنصورة، من كشف غموض مقتل الطفلة سهير أحمد شلبي 3 سنوات، بعد 30 يوم من الفحص وللتحري وتكثيف التحقيقات.

بدأت الواقعة، منذ شهر بإختفاء الطفلة سهير، وعثر أهالى قرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة، على جثة طفلة بعد ساعات من اختفائها.


على الفور، انتقل المقدم احمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، الى مكان العثور على الطفلة، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "سهير أحمد شلبى" من قرية الحواوشة مركز المنصورة مقتولة وملقاة فى شيكارة خلف منزلها.

كانت أسرة الطفلة أبلغت باختفاء ابنتهم واستمر البحث عنها لساعات قبل أن يعثر عليها جيرانها داخل شيكارة مقتولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن السبب في قتل الطفلة هما الطفلة "داليا،ح" تبلغ من العمر 10 سنوات بالصف الثالث الإبتدائي وشقيقتها "هالة ح" تبلغ من العمر 12 سنة بالصف الخامس الإبتدائى اثناء لهوهن جميعا داخل منزل الطفلتين بعد استدراج سهير للهو معهن، وحاولا هتك عرضها ومع صراخها قاموا بكتم أنفاسها في غرفة الأم حال انشغالها بالأغراض المنزلية

واعترفت الأم فاطمة ف ف ح 29 سنو والدة الطفلتين المتهمتين بأن نجلتيها إرتكبا الجريمة حال انشغالها وبالدخول للغرفة وجدتهما كاتمي أنفاس سهير حاولت إخفاء الجريمة بوضع الكفلة في جوال وتركها اسفل السرير وقمت بإخراجها ليلا لإبعاد الجريمة عن طفلتيها.

وتم القبض على الطفليتين ووالدتهما لمشاركتها في الجريمة، ولا يزال التحقيق مستمر أمام النيابة بعد اعتراف الأم بمواجهة الطفلتين

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