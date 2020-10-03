قبل عرض الحلقة ال 20..تعرف علي أبرز أحداث الحلقة السابقة من "الوجه الآخر "

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بعد قليل ستعرض الحلقة العشرين من مسلسل "الوجه الآخر " ، علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً .



ويرصد لكم "الفجر الفني" أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الوجه الآخر.



وبدأت أحداث الحلقة بمحاولة ماجد المصري "يحيي" بالتواصل مع ندي موسي"فرح" شقيقة زوجته ، وذلك بعدما ذهبت إلي الطبيب لإجهاد الجنين ، ولكنها لم ترد عليه ، وذهب إلي منزلها ولكن رجل الأمن أخبره بأنها غير موجودة لأنها سافرت ، كما حاول الذهاب إلي الطبيب ليطمئن عليها منه ولكنه لم يجده أيضاً وقال لها صاحب الشقة أنه قام بإيجار الشقة منذ شهر ولكنه تركها اليوم ، ومن هنا بدأت تثير الشكوك برأسه هل كذبت عليه بأنها حامل منه أم أن هناك سبب آخر وراء اختفائها ، وحاول أن يسأل زوحته نسرين طافش "ساره" بإعتبارها صديقتها وهذا ما يعلمه ولكنها بالحقيقة شقيقتها وهو الأمر الذي يخفيه كلاهما عن الجميع.



كما حاولت سارة أن تطمئان عليها والإتصال بها في بادئ الأمر ولكن هاتفها كان مغلقاً ، وذهبت إلي دكتور رمزي الطبيب المعالج لها لربما يعرف عنها شئ ، ولكن نفي معرفته مكانها وأخبرها بأنها ليست علي طبيعتها في الفترة الأخيرة ويعتقد أنها علي علاقة برجل وهذا الأمر تخفيه عنهما.



كما قامت نسرين طافش بالإتصال بفرح مرة أخري وردت عليها فرح وأخبرنها بأنها سافرت إلي الكويت مشيرة إلي أنها ستسمع أخبار جيدة عنها الفترة المقبلة ، وهذا الأمر ما أقلق زوجها يحيي والتي جمعته علاقة سابقاً مع "فرح" شقيقة زوجته.



وجمع مشهد بين حنان سليمان ومحمد علي رزق "يوسف" وطلبت منه الوقوف بجانبها من خلال إخبار دنيا المصري والتي تجسد شخصية "نهلة" والتي تزوجت من زوجها في السر دون معرفتها ولكنها اكتشفت ذلك بالصدفة ، بأن يخبرها بأنه يحبها ومستعد للزواج منها بعد طلاقها من زوجها عادل لتبتعد عن زوجها ، وهذا ما عرضته عليه نهلة من قبل ولكنه رفض لأنها أخفت عليه زواجها في السر وجعلته يقع بحبها .



ورفض يوسف ذلك الأمر مضيفاً أن ذلك ليس من مبادئه ليكذب عليها ، ولكن حنان سليمان أعطته فرصة للتفكير ، وبعدها غير رأيه وقام بالإتصال بها وأخبرها بموافقته علي طلبها.



