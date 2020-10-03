ليلى علوي تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه

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شاركت الفنانة ليلي علوي جمهورها بمجموعة صور من حفل زفاف أمير شاهين ، والذي أقيم أمس بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت علي الصورة وكتبت : من فرح أمير ومنه ربنا يهنيكم ويسعدكم.



يشار أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.



وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.



والجدير ذكره أن أمير أحتفل بخطوبته منذ شهر علي المونتيرة منة ، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.