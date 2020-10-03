الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، من ارتداء قميص الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعدما حصل عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء على توقيعه رسميًا.





وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع لاعب الزمالك السابق وفريق المقاصة الحالي على الانتقال للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم قادمة.





وسوف تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارة الأهلي وإدارة مصر المقاصة لحسم الصفقة بشكل رسمى، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.





وأكد محمد إبراهيم لإدارة النادي الأهلي، بأنه لن يلعب لأي فريق داخل مصر سوى القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة، خصوصًا بعد دخول بيراميدز في المفاوضات مؤخرًا للحصول على خدماته.





يذكر أن الأهلي أعلن تعييم موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز الجنوب إفريقي مديرًا فنيًا للفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيه فايلر.



