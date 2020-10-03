مانشستر سيتي يواصل نتائجة السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
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تعثر مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي، أمام مضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".


وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 17 وتعادل رودريغو لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 59.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراة واحدة، علما بأن له مباراة مؤجلة.



في المقابل رفع ليدز يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، جمعها بعد الفوز بمبارتين والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها.

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