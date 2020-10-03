مانشستر سيتي يواصل نتائجة السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعثر مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي، أمام مضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".





وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 17 وتعادل رودريغو لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 59.