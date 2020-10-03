الديهي يطالب بتجريم إشارة "رابعة": "يذكرنا بالنازية"



قال محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان هي عراب التنظيمات الإرهابية في العالم.



وتابع خلال تصريحاات صحفية، أن جماعة الإخوان تعمل على تحريك الجماعات الإرهابية على مستوى العالم والوطن العربي ولذلك تتحالف قطر وتركيا مع إيران بهدف إبرام صفقات لتفتيت الدول العربية.



وكشف محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن التدخل التركي في اليمن وليبيا وسوريا يكشف عن النية لتفتيت الدول العربية، موضحا أن إيران وتركيا يمتلكان أجندة واحدة تتفق مع أجندة الإخوان.



وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أن الإخوان لا تؤمن بوجود وطن، وهو ما حدث في مصر بعدما هددوا بالدمار في سيناء.





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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.



وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".



واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".



وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".



طالب الإعلامي نشأت الديهي، مجلس النواب في دورته الجديدة حال انتهاء الانتخابات البرلمانية، استصدار تشريع يُجرّم استخدام إشارات تابعة للجماعات الإخوانية على غرار "رابعة".وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن تجريم إشارات الجماعات الإرهابية يأتي على غرار أعلام النازية الممنوعة قانونًا في ألمانيا.وأشار إلى أن مستخدم مواقع التواصل الذي يضع صور تابعة لجماعات إرهابية عليه أن يحاسب قانونًا؛ لما في ذلك من استخدام رموز لمرحلة سوداء وفكر إرهابي.إقرأ أيضا..