"فضائح لا تنتهي".. الديهي يتوقع "تصفية" رموز الإعلام في تركيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على تسريب مقطع فيديو منسوب للإعلامي المعارض المقيم في تركيا، محمد ناصر، قائلًا: "ما يمارسه ناصر رُخص بلا رخصة وفضائح لا تنتهي وتسريبات جنسية مخلة".

وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، فيديو يظهر غزلًا صريحًا بين الإعلاميين محمد ناصر وسامي كمال الدين، معقبًا على الفيديو: "هؤلاء يمارسون شذوذًا جنسيًا على الهواء".

وأكد: "تقديري أن يتم تصفية رموز المعارضة في الخارج جسديًا بمعرفة المخابرات التركية أو متعهدين محليين أو الإخوان لمحاولة مناكفة الدولة المصرية"، وشدد على أن مصر لا تمارس بلطجة لا في الداخل أو الخارج بل دولة قانون.

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قال محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان هي عراب التنظيمات الإرهابية في العالم.

وتابع خلال تصريحاات صحفية، أن جماعة الإخوان تعمل على تحريك الجماعات الإرهابية على مستوى العالم والوطن العربي ولذلك تتحالف قطر وتركيا مع إيران بهدف إبرام صفقات لتفتيت الدول العربية.

وكشف محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن التدخل التركي في اليمن وليبيا وسوريا يكشف عن النية لتفتيت الدول العربية، موضحا أن إيران وتركيا يمتلكان أجندة واحدة تتفق مع أجندة الإخوان.

وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أن الإخوان لا تؤمن بوجود وطن، وهو ما حدث في مصر بعدما هددوا بالدمار في سيناء.


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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.

وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".

واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".

وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".

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