خبيرة تغذية علاجية: عدم تناول ما يكفي من الطعام أحد أسباب منع خفض الوزن

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن أغلب المشاكل المرتبطة بصعوبة التخلص من الوزن الزائد للجسم تعود إلى التوقعات العالية للأشخاص، مشيرة إلى أنه غالبًا ما يرغب الأشخاص في فقدان 3 أو 4 كيلو من وزنهم في أسبوع واحد، أو أن يفقدوا هذا الوزن بشكل سريع للغاية كي يصبحوا أكثر اطمئنانًا ويلبي ذلك توقعاتهم.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الأمر الأكثر شيوعًا الذي يجعل الناس، خاصة النساء لا يفقدون وزنهم الزائد، هو عدم تناول ما يكفيهم من الطعام، مما يتسبب عدم تناول كميات كافية من الطعام في تبديد حلم التخلص من الوزن الزائد.

وتابعت: "هناك أشخاص يتبعون نظام غذائي خاطئة، تتكون من سعرات حرارية أقل، ويمارسون الأنشطة البدنية لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل يوميًا، ولم ينقص أوزانهم؛ مما ينتج عنه الأفراط في تناول الطعام وفقدان حلم التخسيس وإنقاص وزن الجسم.


وكشفت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، أن سن الشباب من 18 عامًا حتى 25 عامًا يتسم بأن جهاز الحرق لديه عالي جدًا خلال إنقاص الوزن في الجسم، بخلاف الأعمار المتقدمة بيكون جهاز الحرق في الجسم أقل نسبيًا.

وأضافت "حافظ "، أن الإرادة مع تنظيم التغذية ونوعية الأكل يعتبر عاملًا كبيرًا جدا في إنقاص الوزن، إلى جانب ممارسة الرياضة سواء بالجري البسيط أو المشي بمقدار ساعة يوميًا.

وتابعت: "الجسم الذي يقوم بإنقاص الوزن لأول مرة يستوعب أسرع وينقص وزنه بشكل كبير، بخلاف من أجرى عدة تجارب في إنقاص وزنه أو قام بتجربة الصيام المتقطع أو الأدوية التي تنقص وزن الجسم، بالإضافة إلى أن الجهاز المناعي والحرق عادة يكون قوى وفعال.


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