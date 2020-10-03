شاهد .. ابنة الهارب محمد علي تهين جدها في رسالة صوتية

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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريب صوتي من تركيا لنجلة الهارب محمد على تهين وتسب جدها وجدتها.



ووجهت خلال التسجيل الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت رسالة إلى جدها وجتدها بعد رفضهما تصرفات نجلهما محمد على قائلة: " أنتم معندكمش دم.. وجدو مش راجل لأنه طالع على برنامج بيكلم على ابنه لأنه خايف على نفسه".

وأضافت: " جدو قل من نفسه لما قال كلام ملوش لازمة في الدنيا عن بابا.. أنتم عايشين على خير ابويا يا منافقين يا مهزقيش يا (..)".

وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلة: "في بنت تكلم عن جدها كده!!! وبتقول انتم عيلة (..) مش قادر أذيع الكلام لأن يحاسب عليه القانون.. هما دول بتوع تركيا واعده هناك في تركيا".



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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.



وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".



واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".



وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".

