أيمن حمزة: 80 ألف مواطن يزورون المنصة الالكترونية لوزارة الكهرباء يوميًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أنشأت المنصة الالكترونية في إطار التحول الرقمي، وتسهيلا على المواطنين لحصول على أي استفسار أو تقديم أي شكاوي، مشيرًا إلى أن هناك 80 ألف زائر يزرون المنصة يوميًا، وتم التقدم بـ 6 آلاف استفسار وشكوى.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي هي أكثر الطلبات المقدمة للوزارة عبر منصتها الالكترونية، مشيرًا إلى أن التقدم بطلب لحصول على عداد كودي، بدلًا من نظام الممارسة يكون بدون أي رسوم.

ولفت إلى أن الوزارة لن تلتف إلى أي طلبات لتركيب العداد الكودي للبناء المخالف، بدلًا من نظام الممارسة بعد انتهاء المدة المحددة.

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في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر تمت الاتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الاشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل او الرد على الاستفسار.


يقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الاعاقة.


تأتي هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تاتى تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تهدف الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.



وتستمر وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها ايمانًا بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

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