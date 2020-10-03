بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدّم المحامي جميل سعيد، اعتذارًا عما بدر من نجله في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، انتقد فيها طريقة تعيين أعضاء مجلس النواب.


وقال "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، إن ما صدر عن نجله "طارق" نابع من حس وطني أو رغبة نقدية، مؤكدًا أنه ما كان يرمي أن ينتقد ما لا يجوز نقده من المؤسسات الدستورية القائمة ورئيس الدولة.

ولفت إلى أنه فُهم من نبرة نجله المحامي طارق سعيد، الانفعالية ما لا يقصده، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية من أهل الشر المكروهين، حاولوا إخراج الفيديو المنسوب لنجله عن سياقه، الأمر الذي دفعه لنشر فيديو آخر عبّر فيه "طارق" عن احترامه للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة ورموزها.


وتابع المحامي: "كأسرة نقدم الاعتذار واضحًا جليًا لرئيس الجمهورية والله يعلم كم نحبه ونقدره، ونعتذر لمجلس النواب والنواب المرشحين ونتمنى لهم التوفيق".


الجدير بالذكر، أن المحامي طارق جميل، زوج منة حسين فهمي ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، تم القبض عليه بعد نشره فيديو انتقد فيها مجلس النواب.

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