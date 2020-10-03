خالد الجندي: افحصوا الفتاوى مثل المنتجات التي تشترونها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض الفتاوى التي يطلقها البعض مما يدعون أنهم شيوخ.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي": "اتقوا الله في الشيوخ، نفسكوا تحطوا الشيوخ في أي موضوع، وتقوموا بالتطاول عليهم وسبهم بسبب مانشيت افترائي وافتزازي".

وأضاف "هناك فتاوى ضللت وسهلت الفساد والزنا تحت مسمى الطلاق الشفوي أو الزواج العرفي، وأطالبكم زي ما بتفحصوا تاريخ الصلاحية على المنتجات التي تقوموا بشرائها، افحصوا فتاوى من يدعون أنفسهم أنهم شيوخ".

وكان كشف الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها، قائلًا موجهً حديثه للمواطنين: "متصدقوش أي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، لكن لازم تتأكد من الأمر بنفسك، ولازم نراعي سياق الكلام".

وأضاف: "الغريبة مش الحمار اللي قص، لكن الغريبة الحمار اللي صدق، وصلوها لكده لأنهم أعداء دين ووطن، كلنا مسلمون ولم نحرم حلالا أو نحلل حراما وحسبنا الله فيمن نقل عن ألسنتنا ما لم نقله"، معلقًا: "يعني أنا مثلًا قولت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقولت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر، وهكذا".

من جانبه قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من إشكاليات الفتوى في العصر الحاضر وخاصة في أيام الابتلاءات والنوازل حالة الفوضى التي نشاهدها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الفتوى.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن هذه الفوضى يشترك فيها إثنين من يتلقى الفتوى الذي ينبغي أن يرجع للمصادر الدينية الرسمية والمؤسسات المعنية بالفتوى للحصول على فتواه، وشخص لا يراقب الله في كلمة يلقيها على مسامع الناس تضر بصحة إيمان الناس وتضر باستقرار وأمن المجتمع.

وتابع مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المركز يصدر الفتاوي على مدار الساعة من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وهناك خط ساخن 19906 لاستقبال اتصالات الجمهور والرد على تساؤلاتهم حول بعض الفتاوى، مع إنشاء صفحات للمركز عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي يمكن للمواطنين التواصل من خلالها على مدار الساعة وطرح أسلتهم للرد عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خالد الجن

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. تواجد صالح جمعة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ ساعة و 9 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 4 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

08:30 م

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟