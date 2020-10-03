خالد الجندي: افحصوا الفتاوى مثل المنتجات التي تشترونها

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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض الفتاوى التي يطلقها البعض مما يدعون أنهم شيوخ.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي": "اتقوا الله في الشيوخ، نفسكوا تحطوا الشيوخ في أي موضوع، وتقوموا بالتطاول عليهم وسبهم بسبب مانشيت افترائي وافتزازي".



وأضاف "هناك فتاوى ضللت وسهلت الفساد والزنا تحت مسمى الطلاق الشفوي أو الزواج العرفي، وأطالبكم زي ما بتفحصوا تاريخ الصلاحية على المنتجات التي تقوموا بشرائها، افحصوا فتاوى من يدعون أنفسهم أنهم شيوخ".



وكان كشف الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها، قائلًا موجهً حديثه للمواطنين: "متصدقوش أي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، لكن لازم تتأكد من الأمر بنفسك، ولازم نراعي سياق الكلام".



وأضاف: "الغريبة مش الحمار اللي قص، لكن الغريبة الحمار اللي صدق، وصلوها لكده لأنهم أعداء دين ووطن، كلنا مسلمون ولم نحرم حلالا أو نحلل حراما وحسبنا الله فيمن نقل عن ألسنتنا ما لم نقله"، معلقًا: "يعني أنا مثلًا قولت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقولت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر، وهكذا".



من جانبه قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من إشكاليات الفتوى في العصر الحاضر وخاصة في أيام الابتلاءات والنوازل حالة الفوضى التي نشاهدها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الفتوى.



وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن هذه الفوضى يشترك فيها إثنين من يتلقى الفتوى الذي ينبغي أن يرجع للمصادر الدينية الرسمية والمؤسسات المعنية بالفتوى للحصول على فتواه، وشخص لا يراقب الله في كلمة يلقيها على مسامع الناس تضر بصحة إيمان الناس وتضر باستقرار وأمن المجتمع.



وتابع مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المركز يصدر الفتاوي على مدار الساعة من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وهناك خط ساخن 19906 لاستقبال اتصالات الجمهور والرد على تساؤلاتهم حول بعض الفتاوى، مع إنشاء صفحات للمركز عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي يمكن للمواطنين التواصل من خلالها على مدار الساعة وطرح أسلتهم للرد عليها.