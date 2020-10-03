حكاية أغنية.. "هجرتك" الصرخة الأخيرة التي يعلن فيها رامي استسلامه التام أمام حبه لأم كلثوم

Advertisements



حكاية أغنية مع احدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، والتي بفكرة الهجر بشكل رائع، وهي "هجرتك".



بدأت الحكاية بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي أرهقت شاعرها المفضل أحمد رامي، الذي أحبها وتعذب بغرامها.



ولكنه عاش بحبه بعيدًا عن النجمة العالية في السماء حتى لا تنطفئ إذا تزوجها أو اقترنت بقصة حب معه.



ومن أروع ما كتب رامي لأم كلثوم أغنية "هجرتك" فهي حالة من الوجد والغرام والحب العذري من طرف واحد، تنتهي بقرار الهجران بسياق وجداني رائع معتمدًا على تذكيرنا بعنصر النسيان ليرتاح من حبه الذي أرهقه، فيقول في "هجرتك" شاكيًا حاله لنا وعلى لسان حبيبته:



هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي



وقلت أقدر في يوم أنساك وأفضى من الهوى كاسي



لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي



بينما يتحرق قلب رامي حبًا نراه يواصل رحلة الهجران ليقسو على نفسه ولكن بلا جدوى، فالحب تقدم به ليجري في دمه.



الحالة العاطفية التي بلغها رامي جعلته مترنحًا بين اليقين والحيرة حتى أنه أصبح يعيش هائمًا لدرجة أنه يخاطب روحه أن تنسى النسيان، وهي حالة نادرة من الوجد لم يصل إليها غيره ليبالغ في تصويرها بكلمات قليلة.



يقول فيها:



"وصبحت بين عقلي وقلبي تـايــه حـيــران



أقول لروحي من غُلبى أنـسـى الـنسـيان!".



اغنية "هجرتك" التي صدرت عام 1959، ومن ألحان رياض السنباطي، هي الصرخة الأخيرة التي يعلن فيها رامي استسلامه التام دون قيد أو شرط أمام سطوة هذا الحب، رامي يعلن انسحابه وهزيمته في صراعه الثلاثي.



ربما أخذ الحب من رامي الكثير وتألم بسببه كثيرا، الحب حتى وان كان متبادل بين الطرفين يحمل بداخله الكثير من الألم واللوعة والشوق، فما بالك بانه حب من طرف واحد فقط، بينما الطرف الثاني يدرك هذا الحب بل وأحيانا يستغله لصالحه.



كل هذا الألم وتلك المشاعر كانت السبب الرئيسي في أن يتوج أحمد رامي أميرا للعاشقين، وان تخلد اغنياته مشاعره لأم كلثوم، ويظل هو حتى الأن قمر يدور في فلك كوكب الشرق.



كان يذهب إلى حفلاتها بكامل أناقته ويجلس في المقعد رقم 8 بحيث يكون في مواجهتها، فكانت الإذاعة المصرية هي من تعطيه تذكرة المقعد في كل حفلة لها، وكانت زوجته تذهب أيضًا لحضور الحفل مع صديقاتها ولا تذهب لمصافحة رامي ولا تشعره بوجودها، فقد كانت تعلم بحبه لأم كلثوم ولم تعترض على ذلك يومًا.



ورغم حالة الحب الكبير التي ربطت رامي بأم كلثوم من طرف واحد، إلا أنه لم يطلب منها الزواج مطلقًا، ليعترف لابنه بأنه لو تزوجها سيكون الزواج سببًا في اعتزالها الغناء لأنه رجل شرقي، ولن يسمح لها بالغناء، ولم يكن يستطيع وقتها أن يكتب في إحدى أغانيه "سهران لوحدي أناجي طيفك الساري"، وكذلك لن يضيف لمكتبتنا الغنائية أغنية "يا مسهرني" ببدايتها "ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني يا مسهرني".



