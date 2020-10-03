"عبد الدايم"..نجاح معرض الاسكندرية للكتاب انطلاقة جديدة للمحافظات

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اعربت الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة عن سعادتها بالإقبال على معرض الإسكندرية للكتاب والذى ياتى فى اطار الجهود المبذولة لدعم الناشرين وسوق الكتاب.



واضافت أن المؤشرات الأولية تعبر عن نجاح المعرض خاصة بعد رصد ردود الأفعال الإيجابية للناشرين، والتي ظهرت من خلال نسب المبيعات والحضور الجماهيرى، والتى تعكس تربع الكتاب علي عرش الثقافة وتؤكد ثقة القارئ في المنتج الثقافي للدولة.



ونوهت أن أسعار الكتب بمعرض الإسكندرية في متناول الجميع، تحقيقا للعدالة الثقافية حيث تبدا من جنية واحد لبعض الإصدارات وأقل من خمسة جنيهات للكثير منها.



واوضحت أن معرض الإسكندرية للكتاب يمثل إنطلاقة لتوالي معارض أخرى في مختلف المحافظات، حيث يجري حاليًا الإعداد والتجهيز لإقامة معرض ضخم للكتاب بمدينة المنصورة، والذي توقف منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وذلك بمشاركة ناشرين القطاع الخاص، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال النصف الثانى من شهر اكتوبر الجاري.



ويليه ولأول مرة معرض للكتاب بساحة دار الأوبرا، يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج.



ويفتتح فى مطلع نوفمبر ويستمر لمدة 10 ايام بمشاركة اكثر من 50 دار نشر، مشيرة الى استمرار مساعى نشر التنوير لتنمية الوعى وبناء الانسان بهدف تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.