أحمد موسى: "تويتر" يستهدف الدولة المصرية والسيسي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن القائمين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يستهدفون الدولة المصرية، ويتحكمون في التريندات، بإمكانهم "إنهم يفطسوا التريند أو يطلعوه".

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن موقع تويتر متواطئ وضدنا، ويسمحون بتصدر تريند يستهدف الدولة المصرية والرئيس والجيش والمؤسسات.

ولفت موسى إلى أن حذف موقع تويتر لتويتات معينة فإن هذا يضع علامات استفهام واضحة، مشيرا إلى أن تويتر يسمح بتغريدات تستهدف الرئيس السيسي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن القائمين على موقع تويتر يضعون فيديوهات الإرهابيين ويعملون على انتشارها، مشيرا إلى أن الطابور الخامس للجماعة الإرهابية نشط على تويتر أكتر من "فيسبوك".

كما قال محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان هي عراب التنظيمات الإرهابية في العالم.

وتابع أن جماعة الإخوان تعمل على تحريك الجماعات الإرهابية على مستوى العالم والوطن العربي ولذلك تتحالف قطر وتركيا مع إيران بهدف إبرام صفقات لتفتيت الدول العربية.

وكشف محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن التدخل التركي في اليمن وليبيا وسوريا يكشف عن النية لتفتيت الدول العربية، موضحا أن إيران وتركيا يمتلكان أجندة واحدة تتفق مع أجندة الإخوان.

وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أن الإخوان لا تؤمن بوجود وطن، وهو ما حدث في مصر بعدما هددوا بالدمار في سيناء.

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