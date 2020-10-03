تعرف على موعد عرض الحلقة الـ21 من مسلسل "قوت القلوب"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض قناة "الحياة" الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء من السبت إلى الأربعاء.

ويحفل الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" بعدد من الأحداث المثيرة التي يعجب بها الجمهور.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

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