خبيرة تغذية علاجية تكشف كيفية إنقاص الوزن في المنزل

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كشفت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، عن كيفية إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس في المنزل وذلك عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع التأكيد على مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم.



وأضافت "حافظ "، خلال لقائها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه مع تنظيم تناول الوجبات مع عدم تناول أي وجبات في الليل، لحين إنقاص الوزن نسبة بسيطة تأتى ممارسة الرياضة كمرحلة ثانية في المنزل لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة من خلال تمارين لفك العضلات.



وتابعت: "السمنة واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم الذي يؤدي إلى النوع الثاني من مرض السكري"، مشيرة إلى أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحدوث التهابات في الجلد بسبب الطيات بين طبقات الجلد.



وكشفت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، أن سن الشباب من 18 عامًا حتى 25 عامًا يتسم بأن جهاز الحرق لديه عالي جدًا خلال إنقاص الوزن في الجسم، بخلاف الأعمار المتقدمة بيكون جهاز الحرق في الجسم أقل نسبيًا.



وأضافت "حافظ "، أن الإرادة مع تنظيم التغذية ونوعية الأكل يعتبر عاملًا كبيرًا جدا في إنقاص الوزن، إلى جانب ممارسة الرياضة سواء بالجري البسيط أو المشي بمقدار ساعة يوميًا.



وتابعت: "الجسم الذي يقوم بإنقاص الوزن لأول مرة يستوعب أسرع وينقص وزنه بشكل كبير، بخلاف من أجرى عدة تجارب في إنقاص وزنه أو قام بتجربة الصيام المتقطع أو الأدوية التي تنقص وزن الجسم، بالإضافة إلى أن الجهاز المناعي والحرق عادة يكون قوى وفعال.





