تعرف على تفاصيل الحلقة الـ20 من مسلسل "قوت القلوب"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تنطلق بعد قليل الحلقة الـ21 من مسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

ويرصد "الفجر الفني" بالتوامن مع ذلك تفاصيل الحلقة الـ20:

تم إفساد فرح شقيق خالد نجل قوت وهي ماجدة زكي وتحدث خالد مع والدته عن معاناته بسبب ذلك وطلبت والدة جنة من خالد الزواج منها لكي يحميها من والدها وانتهت الحلقة بنهاية مرضية للجميع.


مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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