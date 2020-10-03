محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي



ووجه المحافظ مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.



تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين، بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل شوشة ب4 كيلو، حيث أسفر الحادث عن وفاة 5 مواطنين واصابة 16 اخرين، وتم نقل المصابين الى مستشفى المنيا العام والمستشفى الجامعي، رافق المحافظ خلال زيارته للمستشفى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ،الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وهم: هيام فاروق ومحمد حسان.أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا بالحادث، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.اطمئن المحافظ على صحة المصابين بمستشفى المنيا العام، حيث تابع مع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة الحالة العامة للمصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج.