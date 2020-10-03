خاص.. جمال يوسف يكشف موعد ظهور نتائج الفحوصات الأخيرة لتعافيه من السرطان

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كشف الفنان جمال يوسف، عن تطورات حالته الصحية وموعد ظهور نتائج تخلصه من مرض سرطان البلعوم.



وقال الفنان جمال يوسف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه أجرى الفحوصات التي ستكشف عن تخلصه من سرطان البلعوم في بداية شهر أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن تظهر نتائج التحاليل والفحوصات يوم الثلاثاء المقبل.



يذكر أن الفنان جمال يوسف، قد أصيب بسرطان في البلعوم منذ فترة طويلة ولكنه بدأ بعلاج هذا المرض منذ شهور عديدة وكان قد أعلن عن إصابته بهذا المرض عدد من الفنانين وقامو بالوقوف بجانبه في هذه الأزمة.