ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

يسعى النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق من أجل توفير كافة متطلبات المدرب الجنوب إفريقي الجديد للفريق بيتسو موسيمانى بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة على البطولات الموسم القادم وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.





ويرغب بيتسو موسيمانى فى التعاقد مع لاعب صن داونز الجنوب إفريقي فريقه القديم والذي أشرف عليه لسنوات، موتجيكا ماديشا والذي يجيد اللعب فى ثلاث مراكز وهم قلب الدفاع وخط الوسط والظهير الأيمن وهو ما يحتاجه المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان ماديشا قد انتقل إلى صفوف صن داونز موسم 2015/2016 قادمًا من هايلاندز بارك الجنوب أفريقي وشارك مع الفريق فى 46 مباراة.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب غدًا ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



