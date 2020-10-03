أتلتيكو مدريد يتعثر أمام فياريال في الدوري الإسباني

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فياريال، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.









وحافظت شباك الفريقين على عذريتها على مدار شوطي المباراة. وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها "الأتلتي" في حصد النقاط الثلاث، بل والتسجيل أيضاً، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أيضاً في الجولة الماضية أمام الصاعد حديثا أويسكا في مفاجأة كبيرة.







ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز العاشر مؤقتا مع تبقي مباراتين مؤجلتين أمام قادش وليفانتي على الترتيب.







من جانبه، رفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين وخسارة، لينفرد بصدارة "الليغا" مؤقتاً.