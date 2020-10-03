خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

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تعرض الفنان فايق عزب لأزمة صحية صباح أمس نقل على إثرها لأحد المستشفيات، ونقله إلى غرفة العناية المركزة بسبب سوء حالته الصحية.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنان فايق عزب حالته الصحية الآن مستقرة.



يذكر أن الفنان فايق عزب شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهوره ورسخت في قلوبهم، وحزن على تعرضه لأزمة صحية الكثير من الجمهور.