بيرسيبوليس الإيراني يهزم النصر السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا





في الوقت الأصلي تقدم النصر عبر هدف المهاجم عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك بيرسيبوليس التعادل عن طريق مهدي عبدي قارا (42).





وأكمل بيرسيبوليس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط إحسان بهلون في الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الأول نتيجة حصوله على الإنذار الثاني. لكن النتيجة استمرت دون تغيير ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها بيرسيبوليس بواقع 5-3.





وفرض النصر سيطرته في بداية المباراة، وحاول الضغط عبر انطلاقات الثنائي خالد الغنام وعوض خميس على الأطراف، ولكن محاولات الفريق اصطدمت بالإغلاق الدفاعي من لاعبي بيرسيبوليس.





وبعد مرور 20 دقيقة تحسن مستوى الفريق الإيراني، وحاول شن الهجمات على مرمى النصر، خاصة عبر التمريرات العرضية.





وكانت أولى الفرص الفعلية على المرمى في الدقيقة 26 لصالح بيرسيبوليس عندما أرسل بشار رسن تمريرة من الجهة اليسرى وصلت إلى مهدي عبدي قارا ليسدد من زاوية ضيقة بجوار القائم. ورد النصر عبر رأسية عبدالرزاق حمدالله التي مرت فوق العارضة.





ونجح النصر في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 36 عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض خالد غنام للمسك داخل منطقة الجزاء، ونفذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح.





وأدرك بيرسيبوليس الإيراني التعادل بواسطة عبدي قارا الذي ارتقى لتمريرة بشار رسن العرضية من الجهة اليمنى ليلعب كرة رأسية على يمين الحارس براد جونز (42).





مع انطلاق الشوط الثاني كاد النصر يسجل الهدف الثاني مباشرة بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة تصدى لتنفيذها حمدالله الذي سددها قوية ومتقنة في اتجاه المرمى، ولكن العارضة تدخلت لتحرمه من التسجيل (47).





بعد ذلك تواصلت المحاولات المتبادلة، ولكن دون خطورة على المرمى، حيث كانت أبرز الفرص للنصر عندما ارتقى حمدالله لتمريرة البديل أسامة الخلف ليستقبل الكرة على صدره قبل أن يسدد على الطاير بجوار القائم (72).





ورد بيرسيبوليس عبر تمريرة سعيد آغائي العرضية من الجناح الأيسر والتي حاول حسين كاناني لعبها مقصية لكن الكرة مرت من على قدمه قبل أن يتدخل مايكون لإبعاد الخطر (78). واستمر التعادل في الدقائق المتبقية ليلجأ الفريقين إلى شوطين إضافيين.





مع انطلاق الشوط الإضافي الأول ضغط النصر من أجل حسم النتيجة، ووصلت الكرة إلى البديل أيمن يحيى على حافة منطقة الجزاء ليسدد محاولة مرت بجوار القائم (93).





وطرد إحسان بهلون لاعب بيرسيبوليس في الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الأول بعد أن حصل على الإنذار الثاني. ومباشرة كاد يحيى يسجل الهدف الثاني للنصر بعدما تابع الكرة المرتدة من المدافعين ليسددها مباشرة تألق الحارس حامد لاك في التصدي لها.





وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الإضافي الثاني رغم محاولات النصر الضغط والاستفادة من الأفضلية العددية، فتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





وفي ركلات الترجيح سجل لبيرسيبوليس حسين كاناني وسياماك نعمتي وميلاد سارلاك وشجاعي خليل زاده وعلي شجاعي، في حين سجل للنصر عبدالله مادو وغونزالو مارتينيز وعبدالرحمن العبيد وتصدى الحارس حامد لاك لتسديدة مايكون.





وكان النصر تأهل إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995، وفاز بلقب كأس الكؤوس الآسيوية في نسخة 1997-1998 وكأس السوبر الآسيوية 1998.





وقد تصدر الفريق السعودي في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد القطري و7 لسيباهان الإيراني و5 للعين، ثم فاز في دور الـ16 على التعاون السعودي 1-0 وفاز في ربع النهائي على الأهلي السعودي 2-0.





في المقابل سجل بيرسيبوليس الظهور الثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة في الدور قبل النهائي، علماً بأنه بلغ المباراة النهائية عام 2018 قبل أن يخسر أمام كاشيما انتليرز الياباني.





وتصدر بيرسيبوليس بالدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي والدحيل القطري و7 للشارقة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على السد القطري 1-0، وفي ربع النهائي على باختاكور الأوزبكي 2-0.





تأهل بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على النصر السعودي 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الآسيوية.