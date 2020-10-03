كيف تصدت قوات الدفاع المدني لـ"حريق مصنع على مساحة 2000 متر" بالبدرشين

Advertisements

على مدار 30 دقيقة متواصلين، تصدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بأرواحهم لإخماد حريقًا إندلع في مصنع بلاستيك بمدينة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.



صباح اليوم السبت إندلع حريقا هائلا بمصنع لإنتاج البلاستيك، على مساحة 2000 مترًا، بقرية العزيزية، التابعة لمدينة البدرشين، جنوب الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع بمدينة البدرشين، جنوب المحافظة.



دقائق معدودة وإنتقلت قوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء وخزان مياة إستراتيجي، وفرضت القوات كردونا أمنيا، بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب في 30 مترًا.



المعاينة الأولية والفحص المبدئي كشف أن الحريق إندلع بماكينة إنتاج، وإحتراق أجزاء بلاستيك، وسرعان ما تم عزل خط الإنتاج عن الماكينة المندلع بها النيران.



إستغل قوات الدفاع المدني قرب المصنع المندلع به النيران، من مجري ترعة المريوطية، ليستخدموا مياه الترعة في المساعدة للسيطرة على الحريق، وتمكنت القوات بعد مرور 30 دقيقة من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرا حول سبب نشوب الحريق.