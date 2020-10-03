تأجيل محاكمة المتهمين بعرض رشوة علي معاون وزير الآثار

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة علي معاون وزير الآثار لشئون الآثار الاسلامية مفابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الاول لجلسة الاسبوع الاول من ديسمبر.

تبين من خلا اوراق أمر الإحالة ان المتهمين هم "م.ي" مالك شركة العش للمقاولات، وا. م، مهندس تنفيذي بشركة العش.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي وامانة سر ممدوح غريب

الاتهامات المسندة للمتهمين

كشف قرار الاحالة قيام المتهمين بعرض رشوة علي موظف عام لاداء عمل من اعمال وظيفته بان عرضا علي م. ع معاون وزير الاثار لشئون الاثار الاسلامية مائة وخمسون الف جنيها علي سبيل الرشوة مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الاول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما علي النحو المبين بالتحقيقات

شهادة الشهود

استمعت النيابة العامة الي اقوال الموظف العام، محمد عبد العزيز، يشهد انه باختصاصه الوظيفي بالاشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة اليه من الشركات المتعاقدة علي ترميم المبان الاثرية وذلك باحالتها الي رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.

واضاف عبد العزيز، انه حضر اليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الاثار علي ترميم عدد من المبان الاثرية بقلعة صلاح الدين الايوبي، عرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الاعمال المنفذه بالمشروع اعقبها انه حضر اليه بمكتبه المتهم الاول مالك الشركة مجددا عرض المتهم الثاني مقابل صرف المستحقات المالية من الوحدة الحسابية الخاصة بادارة القاهرة للشئون الاسلامية والقبطية فابدي رفضه متوجها علي اثر الي مقر هيئة الرقابة الادارية وابلغ احد اعضائها الذي كلفه بمجاراة المتهم في عرضه حتي اجراء التحريات واستصدار اذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك حضر اليه المتهم الاول وعرض مبلغ مائة وخمسون الف جنيها علي سبيل الرشوة مقابل ابداء الراي بالموافقة علي صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة اثنان مليون وخمسمائة الف جنيه وذلك عن الاعمال المنفذة بترميم المنطقة الاثرية بقلعة صلاح الدين الايوبي من خزينة الادارة التي يتراسها عقب تقديم المتهم الاول طلبا لوزير الاثار بصرفها من خزينة الادارة اتفقا علي تقديم دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة بواقع خمسين الف جنيه علي ان يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف اجمالي المستحقات المالية.

كما اضاف انه التقي بالمتهم الاول حيث قدم له الاخير مبلغ الرشوة اذ ضبط عقب تقديم مبلغ الرشوة .

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