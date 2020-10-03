استشاري يكشف عن السبب الرئيسي لتورم القدمين

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قال الدكتور سامح غالي، استشاري ورئيس قسم الباطنة العامة والكبد بجامعة عين شمس، إن تورم القدمين من الأسباب الأساسية لتليف الكبد؛ لذلك على أي شخص يشتكي من تورم القدمين، وليس قدم واحدة، أن يعرض نفسه على استشاري أمراض باطنة لتحديد سبب ذلك.



وتابع "غالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك أسباب أخرى لتورم القدمين تتمثل في وجود مشاكل في الصدر والقلب، موضحًا أن علاج تورم القدمين لمن يعاني من مشاكل في الكبد والكلى يكون سهل جدًا، خاصة في المراحل الأولى، معقبًا: "لازم منستناش تورم القدمين بصورة كاملة، الموضوع ده هيفرق جدًا في العلاج".

