المرصد السوري: مقتل 36 سوري في إقليم "ناغورني قره باغ"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
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 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية بصفوف المرتزقة السوريين في صراع أذربيجان إلى 36 عنصر.

 

وأفادت مصادر للمرصد السوري، بأن معارك عنيفة واشتباكات تدور في عدة مواقع استراتيجية في إقليم "ناغورني قره باغ" ، حيث أُقحم بالمرتزقة السوريين في الصفوف الأولى هناك.

 

وبذلك، يرتفع تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لتركيا منذ بدء القتال في أذربيجان إلى 64، كما أصيب وفقد العشرات من هؤلاء.

 

على صعيد متصل، تواصل الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

 

وأكد مصدر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن الحكومة التركية أقحمت “مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها” بشكل كبير في معارك تلال “ناغورني قره باغ” المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.

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