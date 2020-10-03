زاهي حواس: أتوقع اكتشاف آلاف التوابيت داخل آبار سقارة قريباً



قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اليوم تشهد مصر حدث هام يبرز تنوع مصر وتفوقها، موضحا أنه سيتم الإعلان على كشف آثري بسقارة.



وأشار "العناني"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم استخراج 59 تابوت من آبار الدفن وعمرهم أكثر من 2600 عام، ومعظمهم في حالة جيدة، لافتا إلى أن الكشف يتم الإعلان عنه في حضور 60 سفير.



وأضاف، أن الكشف لمجموعة من الكهنة وكبار الموظفين، معلقا: "المومياء أكنها متحنطة إمبارح"، متابعا: "بشكر أجدادنا اللي كل شوية بيخلونا نكتشف كشف يجعل العالم كله يتحدث عن مصر"، منوها بأنه سيتم وضع التوابيت المكتشفة في المتحف المصري الكبير.



توقع زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن يتم اكتشاف آلاف التوابيت داخل آبار سقارة في القريب العاجل.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي اليوم السبت عبارة عن عدة آبار مقسمة على عدة مستويات مليئة بتوابيت بداخلها مومياوات.وكشف حواس أن ما كان يحدث في سقارة خلال فترة حقبة الفراعنة كان مليئًا بالورش التي تقوم بصناعة التوابيت وكان يشتريها الفراعنة ويتم نقش اسمهم عليها وعندما يموت يتم تحنيطه عبر دفع أموال مقابل ذلك وكان منذ 2500 سنة في الأسرة 26.وأشار إلى أنه من خلال الاكتشافات التي حدثت في سقارة سيتم اكتشاف عدد كبير من المومياوات التي سوف تعطي معلومات عن الناحية الدينية في تلك الفترة من خلال النقوش الموجودة على تلك التوابيت، موضحا أن تلك المنطقة تسمى منطقة أبواب القطط بعد العثور على آلاف القطط المحنطة.وعن أهمية تلك الاكتشافات الأثرية قال إنها تعمل على إنعاش معدلات السياحة إلى مصر بعد حديث العالم أجمع عن الكشف الآثري الذي تم الإعلان عنه اليوم.إقرأ أيضا..