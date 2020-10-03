أستاذ صحة عامة: زيت الزيتون يحمي من مرض السرطان

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قالت الدكتورة شريهان عبد السلام، مدرس الصحة العامة بجامعة المنصورة، إن زيت الزيتون الأسود يصنف من الدهون الصحية، ويحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية التي تتواجد في المكسرات.



وتابعت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن فوائد الدهون غير امشبعة تحمي من تصلب الشرايين، وتزيد من المناعة وتحمي أغشية خلايا الجسم من كل الأمراض المختلفة، خاصة من السرطان.



ولفتت إلى أن الزيتون الأسود يعتبر بديل للزيوت الضارة، مشيرة إلى ضرورة تناول 6 من حبات الزيتون يوميًا لأن هذا يقلل من نسبة الكوليسترول بصورة كبيرة جدًا، خلاف أنه غني جدًا بمضادات الأكسدة الخاصة بالحماية من السرطان.

