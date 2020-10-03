أستاذ صحة عامة: زيت الزيتون يحمي من مرض السرطان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة شريهان عبد السلام، مدرس الصحة العامة بجامعة المنصورة، إن زيت الزيتون الأسود يصنف من الدهون الصحية، ويحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية التي تتواجد في المكسرات.

وتابعت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن فوائد الدهون غير امشبعة تحمي من تصلب الشرايين، وتزيد من المناعة وتحمي أغشية خلايا الجسم من كل الأمراض المختلفة، خاصة من السرطان.

ولفتت إلى أن الزيتون الأسود يعتبر بديل للزيوت الضارة، مشيرة إلى ضرورة تناول 6 من حبات الزيتون يوميًا لأن هذا يقلل من نسبة الكوليسترول بصورة كبيرة جدًا، خلاف أنه غني جدًا بمضادات الأكسدة الخاصة بالحماية من السرطان.

أخبار تهمك

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. تواجد صالح جمعة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ 33 دقيقة

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسالة تحذير من رواد سوشيال ميديا الي المأجور حمدين صباحي

منذ ساعة

دوري أبطال إفريقيا يؤجل حسم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة

منذ ساعة و 11 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار جديد من مرتضي منصور قبل مواجهة الزمالك وسموحة

منذ 43 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 17 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ 14 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

07:42 م

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

06:01 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. تواجد صالح جمعة

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟